СК: Причиной пожара на "Электроцинке" в Осетии стал поджог

Управление СКР по Северной Осетии обнародовало в пятницу предварительную причину пожара на крупном металлургическом заводе "Электроцинк" во Владикавказе. По данным следователей, причиной ЧП, которая впоследствии привела к остановке и ликвидации завода, стал поджог.

Об этом сообщил заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Северной Осетии Тамерлан Дзодзиев. Также он добавил, что на данный момент "установлена только техническая причина пожара". Таким образом, кто совершил поджог, пока неизвестно.

Во время совещания Тамерлан Дзодзиев отметил, что "в ходе расследования опрошены 600 свидетелей, назначено 60 экспертиз. Работа продолжается".

Как ранее уже писала "РГ", в ночь на 21 октября 2018 года в электролитном цехе завода начался крупный пожар. Общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. В одном из цехов площадью около 500 квадратных метров обрушилась кровля и частично - стены. Во время тушения пожара погиб спасатель.

Пожар на "Электроцинке" вызвал панику среди жителей Владикавказа. Люди начали уезжать из города, опасаясь взрыва. Если бы он произошел, в зоне поражения оказался бы весь город, однако этого удалось избежать.

После пожара началось расследование причин ЧП. Также после пожара на заводе во Владикавказе прошли митинги с требованием закрыть предприятие, поскольку, по мнению местных жителей, оно наносит большой ущерб экологии и здоровью людей. Требование поддержал и парламент региона.

"Электроцинк" временно приостановил свою работу до окончания расследования и восстановления пострадавших цехов.

В середине декабря стало известно, что завод "Электроцинк" прекратит свою работу весной 2019 года. Об этом сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании республиканской Комиссии по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности предприятия.