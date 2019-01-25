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25.01.2019 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тезка угонщика самолета Сургут-Москва собирается судиться со СМИ

Текст: Мария Гафурова

Тезка угонщика самолета Сургут-Москва бизнесмен Павел Шаповалов собирается судиться с теми СМИ, которые опубликовали его снимки. Как рассказал он корреспонденту РИА Новости, люди начали присылать ему сообщения с угрозами после того, как в некоторых изданиях появились его фотографии - якобы как захватчика самолета Сургут-Москва.

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В общей сложности мужчина получил около двухсот сообщений с угрозами и проклятиями. Ему пришлось закрыть свою страницу в социальных сетях. Случившееся негативно отразилась на самочувствии его матери (сам предприниматель вот уже полгода живет в Таиланде, но в Югре остались его родственники).

Напомним, его 41-летний тезка - также Павел Шаповалов - 22 января днем пытался угнать самолет авиакомпании "Аэрофлот". Он угрозами хотел заставить экипаж изменить курс на Афганистан, но им удалось убедить его сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. Там злоумышленника задержали сотрудники спецслужб.

Пояснить свои действия Шаповалов не смог. Как и не смог рассказать, почему он решился на этот поступок. Соседи задержанного охарактеризовали его как человека замкнутого, но в целом безобидного.

Шаповалову было предъявлено обвинение по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ. Свою вину он не признал.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Попытка угона самолета Сургут-Москва
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