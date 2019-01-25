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25 января 2019 г. 14:05
"Родина"

Старости: Как праздновали Татьянин день в 1884 году

В рубрике "Старости" мы публикуем заметки из газет и журналов прошлых лет и веков. Это публикация под рубрикой "Новейшие известия" еженедельного художественно-литературного журнала "Всемирная иллюстрация". Можно предположить, что заметка написана одним из участников торжества - студентом университета тех лет. Не исключено, что среди собравшихся "в актовой зале" был и студент выпускного курса медицинского факультета Антон Чехов.
Новый корпус Московского университета. Фотография 1890-х годов.
Новый корпус Московского университета. Фотография 1890-х годов.

Сегодня московский университет праздновал 129-ю годовщину своего существования. Празднование началось торжественным богослужением в университетской церкви; литургию совершал преосвященный Алексий, епископ дмитровский.
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Торжество происходило в актовой зале, в присутствии московскаго генерал-губернатора1, попечителя учебнаго округа, его помощника и других почетных лиц. Профессор Герье2 произнес речь, которую он закончил приблизительно следующими словами: "Старейший из русских университетов сознает свое назначение - воспитывать молодое поколение в любви к науке и в уважении к национальным преданиям, и притом воспитывать поколение так, чтоб
оно могло служить помощником правительству в его различных преобразованиях". Речь покрыта рукоплесканиями.

После речи прочитан отчет университета за истекший год; из отчета видно, что кандидатов и лекарей оставлено при университете для усовершенствования в науках 32 лица; командировано заграницу - 6 студентов; состоит теперь вместе с вольнослушателям и фармацевтами 3.192, более прошлаго года на 201; стипендий выдано в прошлом году в сумме 121.357 рублей; медалям и награждены: золотыми - 5, серебряными - 4 студента.

"Всемирная иллюстрация" 1884 год

Студенческий билет выпускника 1984 года Антона Чехова.

1. Владимир Андреевич Долгоруков, московский генерал-губернатор (1865 - 1891), один из попечителей Московского университета. В Московском университете было 6 долгоруковских стипендий (одна была учреждена самим князем) и два пособия.
2. Владимир Иванович Герье - русский историк, общественный деятель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1902), профессор всеобщей истории Московского университета (1868-1904).

Темы дня:
#журнал Родина
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