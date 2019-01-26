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26.01.2019 12:56
Рубрика: Спорт

Софья Самодурова: Немного неудобно, что обыграла Загитову

Текст: Анна Козина (Минск)

Российская фигуристка, 16-летняя Софья Самодурова в свой дебютный сезон на взрослом уровне завоевала "золото" на чемпионате Европы, причем обыграла на минском льду прошлогоднюю победительницу и фаворитку турнира Алину Загитову.

Самодурова призналась, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", что испытывает смешанные чувства, опередив олимпийскую чемпионку.

Фото: Михаил Синицын / РГ
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Софья, когда на этапе Гран-при ты выступила лучше Евгении Медведевой, ты сказала, что плакала от счастья за себя и от обиды за Женю. Уже здесь, на ЧЕ, наша молодая пара Бойкова - Козловский сказала, что обыграть более опытных итальянцев в борьбе за третье место было круто, но как-то неприлично. Испытываешь похожие чувства по отношению к Загитовой?

Софья Самодурова: На самом деле соглашусь с Сашей Бойковой и Димой Козловским. Как-то неудобно.

Есть ощущение, что взяла не свое?

Софья Самодурова: Нет, я считаю, что взяла свое. Я много работала. Значит, так должно было случиться. Но все-таки Алина - олимпийская чемпионка. На пресс-конференции сразу после окончания соревнований и награждения мне даже сложно было подобрать слова. Я была рада, но не могла до конца осознать, что завоевала золотую медаль. Сейчас могу сказать: думаю, эта победа придаст мне только уверенности.

Фото: Михаил Синицын / РГ
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С каким настроем ты выходила на произвольную программу?

Софья Самодурова: Настраивалась на чистый прокат, надеялась, что ничего досадного не произойдет, старалась этого не допустить.

Какие планы после чемпионата Европы?

Софья Самодурова: Немного отдохнуть. Сходить в школу, сдать некоторые предметы. А потом тренироваться и работать дальше.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2019
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