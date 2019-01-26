Толкнувший журналистку Скабееву украинец отказался извиняться

Украинский редактор портала "Европейской правды" Сергей Сидоренко не собирается извиняться перед журналисткой РФ Ольгой Скабеевой, которую мужчина толкнул в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Журналист написал, что якобы поступил так, как должен был поступить любой на его месте, однако отметил, что гордиться ему нечем.

Между тем представитель украинских СМИ не отрицает, что нарушил правила, ссылаясь на то, что у него "сдали нервы". Он признал свою неправоту, заявив, что готов понести соответствующее наказание. Однако депутат Рады Борис Береза, который также толкнул и оскорбил Скабееву, в комментариях заявил, что Сидоренко за его поступок "ничего не будет".

Напомним, ранее в рамках заседания ПАСЕ проходил пресс-подход вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, в ходе которого украинский депутат Борислав Береза и журналист Сергей Сидоренко толкали ведущую ток-шоу "60 минут", когда она пыталась задать вопрос об удерживаемых Киевом россиянах.

Сама Скабеева отметила, что никого не провоцировала, а представитель украинской делегации в ПАСЕ повел себя как дикарь и мало вменяемый человек.

В связи с инцидентом съемочная группа телеканала "Россия 1" направила официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи, однако до сих пор пресс-служба организации хранит молчание.

Между тем

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского парламентария извиниться перед представителем российского СМИ. "Если он не извинится, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - подчеркнул политик.

