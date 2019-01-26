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26.01.2019 02:12
Рубрика: Общество

Толкнувший журналистку Скабееву украинец отказался извиняться

Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева. Фото: russia.tv Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева. Фото: russia.tv
Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева. Фото: russia.tv

Украинский редактор портала "Европейской правды" Сергей Сидоренко не собирается извиняться перед журналисткой РФ Ольгой Скабеевой, которую мужчина толкнул в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Журналист написал, что якобы поступил так, как должен был поступить любой на его месте, однако отметил, что гордиться ему нечем.

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Между тем представитель украинских СМИ не отрицает, что нарушил правила, ссылаясь на то, что у него "сдали нервы". Он признал свою неправоту, заявив, что готов понести соответствующее наказание. Однако депутат Рады Борис Береза, который также толкнул и оскорбил Скабееву, в комментариях заявил, что Сидоренко за его поступок "ничего не будет".

Напомним, ранее в рамках заседания ПАСЕ проходил пресс-подход вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, в ходе которого украинский депутат Борислав Береза и журналист Сергей Сидоренко толкали ведущую ток-шоу "60 минут", когда она пыталась задать вопрос об удерживаемых Киевом россиянах.

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Сама Скабеева отметила, что никого не провоцировала, а представитель украинской делегации в ПАСЕ повел себя как дикарь и мало вменяемый человек.

В связи с инцидентом съемочная группа телеканала "Россия 1" направила официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи, однако до сих пор пресс-служба организации хранит молчание.

Между тем

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского парламентария извиниться перед представителем российского СМИ. "Если он не извинится, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - подчеркнул политик.

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