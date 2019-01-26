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26.01.2019 17:21
Рубрика: Власть

Захарова раскритиковала ультиматум Венесуэле со стороны Европы

Текст: Александр Саможнев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку реакции некоторых западных стран на ситуацию в Венесуэле.

Дипломат обратила внимание на то обстоятельство, что представители Испании, Германии и Франция одновременно выступили с ультиматумом к венесуэльским властям. Они угрожают признать временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране в течение восьми дней не будут проведены выборы.

Фото: Марко Бельо/ РИА Новости
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"Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время", - подчеркнула в этой связи Захарова в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД отметила, что Венесуэла, вслед за Ираком и Ливией, стала новой мишенью Вашингтона "по восстановлению демократии". США рассматривают южноамериканскую страну как своего "будущего регионального вассала".

Напомним, в среду, 23 января, в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо в этот же день объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от Мадуро не допустить силовых действий против оппозиционных сил.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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