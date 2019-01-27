Медведев: Подвиг защитников Ленинграда - навсегда в наших сердцах

Подвиг защитников Ленинграда навсегда останется в наших сердцах. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

- Сегодня - 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Мы скорбим о тех, кто погиб, защищая Ленинград, кто ценой своей жизни прорывал блокаду. Вспоминаем тех, кто трудился в осажденном городе. Низкий поклон ветеранам. Их подвиг - навсегда в наших сердцах, - написал премьер-министр на своей странице в микроблоге Twitter.

Как ожидается, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Владимир Путин возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Кроме того, президент посетит спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград".

К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда на киностудии "Ленфильм" открылась выставка "Летописцы победы". Она посвящена тем, кто сохранил для потомков историю великого города. А Минобороны рассекретило уникальные архивные документы. Они касаются блокады Ленинграда - здесь и о "Дороге жизни", и о переброске подводных лодок в Ладожское озеро.