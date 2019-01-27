Названы пять самых полезных для сердца продуктов

Каждая ежедневная порция цельнозерновых продуктов снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. В список наиболее полезных добавок в рацион специалисты Британской диетической ассоциации (BDA) включили коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, овсяную кашу, ржаной хлеб и лебеду.

Один из самых главных врагов сердца - холестерин. Накапливаясь, он откладывается на стенках сосудов, поражает коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг. В итоге развиваются ишемическая болезнь сердца (ИБС). По словам специалистов, употребление богатых клетчаткой бобовых образует своеобразный "гель" в пищеварительном тракте, который связывается с холестерином и снижает его усвоение организмом.

- Ежедневное употребление бобовых (130 граммов) снижает уровень плохого холестерина на 5%, - пояснили диетологи.

Также в список нужных сердцу продуктов попали фрукты и овощи. Помимо клетчатки они содержат калий - он способствует контролю за кровяным давлением.

Замыкает список - рыба. Содержащиеся в ней омега-3 жиры укрепляют сердце. Кроме того, хорошим источником ценных питательных веществ являются калий, витамины B6 и B12 - их также много в рыбе.

Специалисты пришли к выводу, что употребление в пищу четырех порций рыбы в неделю снижает риск сердечного приступа на 21%.