Новости

Володин: Подвиг ленинградцев навсегда останется для мира примером мужества 10:30
Минобороны Венесуэлы сочло изменой решение атташе в США поддержать Гуаидо 09:44
В сети появилось видео нокаута Емельяненко в поединке с Бейдером 08:55
Названы пять самых полезных для сердца продуктов 08:55
Президент Bellator высказался на тему будущего Емельяненко 08:41
Мадуро заявил о победе Венесуэлы в Совбезе ООН 08:35
В Мексике число жертв взрыва трубопровода увеличилось до 114 человек 08:30
В Верховной Раде рассказали о газовом обмане ЕС 07:46
Трамп: Переговоры с демократами начнутся немедленно 07:38
На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви 07:15
Польша: Невозможно помешать строительству "Северного потока-2" 06:45
Около 100 судей Южной Кореи могут быть арестованы 06:36
Дипломаты из США покинули посольство в Каракасе 06:30
Камчатский вулкан Шивелуч поднял столб пепла на 4,5 км 06:07
Супруг Елизаветы II принес извинения пострадавшей из-за него женщине 05:48
Новейший эсминец класса Zumwalt вошел в состав ВМС США 05:24
Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами 04:55
США и Канада подняли свои самолеты из-за полета российских Ту-160 03:53
В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области 03:33
Посол Канады в КНР получил отставку после комментария по делу Huawei 02:32
В Бразилии 34 человека погибли в результате прорыва дамбы 02:06
Daily Telegraph извинилась перед Меланьей Трамп за искажение фактов о ней 01:31
В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную жертвам терактов 00:41
Погиб раненый при взрыве газа в кафе под Саратовом 00:25
В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке 00:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 08:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы пять самых полезных для сердца продуктов

Текст: Оксана Грибанова
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Каждая ежедневная порция цельнозерновых продуктов снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. В список наиболее полезных добавок в рацион специалисты Британской диетической ассоциации (BDA) включили коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, овсяную кашу, ржаной хлеб и лебеду.

Фото: iStock
Ученые выяснили, почему некоторые люди не толстеют

Один из самых главных врагов сердца - холестерин. Накапливаясь, он откладывается на стенках сосудов, поражает коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг. В итоге развиваются ишемическая болезнь сердца (ИБС). По словам специалистов, употребление богатых клетчаткой бобовых образует своеобразный "гель" в пищеварительном тракте, который связывается с холестерином и снижает его усвоение организмом.

- Ежедневное употребление бобовых (130 граммов) снижает уровень плохого холестерина на 5%, - пояснили диетологи.

Также в список нужных сердцу продуктов попали фрукты и овощи. Помимо клетчатки они содержат калий - он способствует контролю за кровяным давлением.

Замыкает список - рыба. Содержащиеся в ней омега-3 жиры укрепляют сердце. Кроме того, хорошим источником ценных питательных веществ являются калий, витамины B6 и B12 - их также много в рыбе.

Специалисты пришли к выводу, что употребление в пищу четырех порций рыбы в неделю снижает риск сердечного приступа на 21%.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ленинград: 900 дней блокады
В Верховной Раде рассказали о газовом обмане ЕС
Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте
Польша: Невозможно помешать строительству "Северного потока-2"
В Сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области