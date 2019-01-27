Песков: Поддержка Японией санкций мешает подписанию мирного договора

Поддержка Японией санкций против России мешает заключению мирного договора между двумя странами. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которые мешает, очень сильно мешает подписанию мирного договора, - цитирует ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь также назвал основную задачу. "У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор, - отметил он. - Нам нужно завершить Вторую мировую войну, подписать мирный договор с очень важным партнером на Дальнем Востоке".

По его словам, наша страна ощущает мощный рывок в развитии отношений двух стран.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встрече предшествовала работа специалистов со стороны Японии и России по линии экономики и по линии министерства иностранных дел, рассказал российский лидер. "Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения. Решение, которые предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии", - подчеркнул Путин. В свою очередь Синдзо Абэ рассказал, к чему приведет заключение мирного договора с РФ. По его словам, это могло бы стать большим плюсом для стабильности и процветания Дальнего Востока.