Новости

Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King 16:11
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года 16:10
В Роскомндазоре рассказали, на кого им жалуются россияне 16:08
Калининградец угрожал убить жену ложкой для обуви за плохую уборку 16:04
В Петербург придет эпидемия гриппа 16:04
На Урале четыре рыбака погибли от отравления газом 16:00
Скоростной трамвай в Бирюлево запустят в 2021 году 15:59
Досматривать в музеях будут не только на входе 15:59
Татьяна Валовая: Беларусь может получать и больше 15:55
Эксперты рассказали, как ехать зимой без "незамерзайки" 15:47
Аквамен стал успешнее всех Бэтменов 15:40
Калининградские физики определили состав микропластика в море 15:30
Картина Куинджи была застрахована на период экспонирования 15:25
МЧС предупредило о возвращении метели в Волгоградскую область 15:21
Минкультуры: Точная стоимость картины Архипа Куинджи неизвестна 15:15
Трамп пожертвовал четверть годовой зарплаты на борьбу с алкоголизмом 15:14
Названа причина взрыва в кафе под Саратовом 15:08
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" не вернут на выставку в Третьяковку 15:06
Поезд Белгород-Москва столкнулся с трактором 15:06
Mazda CX-5 стала бестселлером марки в России в 2018 году 15:05
В Бразилии эвакуировали 24 тысячи человек из-за опасности прорыва плотины 14:59
Житель Чебоксар попытался взорвать квартиру, чтобы скрыть убийство 14:59
"Арья Старк" рассказала о разочаровывающем финале "Игры престолов" 14:55
В Тюмени блогеров наказали за поездку по городу с оружием 14:53
Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Ростова 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 15:59
Рубрика: Культура

Досматривать в музеях будут не только на входе

Текст: Андрей Васянин

На совещании в Минкульте по поводу инцидента с картиной Куинджи сообщили, что в Третьяковской галерее будет разработан пакет мер по обеспечению безопасности картин и самих посетителей. "Датчики - это еще не вся безопасность", - отметил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" не вернут на выставку в Третьяковку

"Мы сделали выводы после того, как картина Репина "Иван Грозный убивает своего сына" была повреждена, - заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Сейчас мы модернизируем систему видеонаблюдения, будут введены ограничения на входе, как в аэропортах. В рентгеновских установках будут досматриваться личные вещи входящих в музей". Расходы на безопасность, добавила она, - это спонсорские деньги, в первую очередь. И музейщиков радует тот факт, что их охрана не была передана частным охранным предприятиям. Тем не менее расходы на нее в любом случае придется увеличить.

"Охрана постоянной выставки от временной сильно отличается, - сказала Зельфира Трегулова. - Схема разрабатывается каждый раз к новой выставке. Нам предстоит решить немало вопросов, многое будет впервые. На выходе тоже придется вводить досмотр, наверное".

Ранее неизвестный снял со стены картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее и унес ее с собой на глазах у многочисленных посетителей выставки. Работники и гости Третьяковки далеко не сразу поняли, что произошло ограбление. Однако сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли злоумышленника и задержали его. Мужчина вместе с украденным шедевром скрывался в подмосковном коттедже. Ведется расследование.

Культура Арт Музеи и памятники Происшествия Правосудие Охрана порядка Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается
В феврале увеличатся пособия ветеранам и инвалидам
В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов
Святослав Вакарчук не будет выдвигаться в президенты Украины