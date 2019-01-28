Досматривать в музеях будут не только на входе

На совещании в Минкульте по поводу инцидента с картиной Куинджи сообщили, что в Третьяковской галерее будет разработан пакет мер по обеспечению безопасности картин и самих посетителей. "Датчики - это еще не вся безопасность", - отметил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

"Мы сделали выводы после того, как картина Репина "Иван Грозный убивает своего сына" была повреждена, - заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Сейчас мы модернизируем систему видеонаблюдения, будут введены ограничения на входе, как в аэропортах. В рентгеновских установках будут досматриваться личные вещи входящих в музей". Расходы на безопасность, добавила она, - это спонсорские деньги, в первую очередь. И музейщиков радует тот факт, что их охрана не была передана частным охранным предприятиям. Тем не менее расходы на нее в любом случае придется увеличить.

"Охрана постоянной выставки от временной сильно отличается, - сказала Зельфира Трегулова. - Схема разрабатывается каждый раз к новой выставке. Нам предстоит решить немало вопросов, многое будет впервые. На выходе тоже придется вводить досмотр, наверное".

Ранее неизвестный снял со стены картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее и унес ее с собой на глазах у многочисленных посетителей выставки. Работники и гости Третьяковки далеко не сразу поняли, что произошло ограбление. Однако сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли злоумышленника и задержали его. Мужчина вместе с украденным шедевром скрывался в подмосковном коттедже. Ведется расследование.