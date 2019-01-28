Кроссоверы Nissan подорожали в России

Компания Nissan переписала прайс-листы на свои кроссоверы в России. Компактный Juke стал дороже на 20 - 23 тысячи рублей во всех своих комплектациях, кроме топовой. Теперь модель можно купить от 1 214 000 до 1 399 000 рублей.

Как сообщает "Автостат", Murano 2018 года выпуска подорожал на 43 - 56 тысяч рублей во всех комплектациях (продается от 2 593 000 рублей до 3 355 000 рублей), а вот автомобили 2019 года получили ценники, которые выше прошлогодних уже на 56 - 85 тысяч рублей (от 2 625 000 до 3 355 000 рублей).

Terrano прошлого года выпуска стал дороже на 17 - 22 тысячи рублей (можно купить от 990 тысяч до 1 291 000 рублей). Кроссоверы 2019 года предлагаются к продаже от 1 021 000 до 1 315 000 рублей (на 41 - 61 тысячу рублей выше прошлогодних цен).

X-Trail подорожал уже второй раз за месяц. Стоимость его увеличилась на 40 тысяч рублей. Теперь его продают по цене от 1 641 000 до 2 312 000 рублей. Прошлогодние кроссоверы этой модели тоже стали дороже, но на 27-37 тысяч рублей и стоят теперь от 1 595 000 до 2 223 000 рублей.

Напомним, причина, по которой автопроизводители поднимают цены - это повышение НДС с 18 до 20%. Эксперты полагают, что в наступившем году машины в России могут подорожать на 10%.

Ранее сообщалось, что Nissan начал продажи кроссовера Kicks, которого ждут в России. Как ожидается, модель дебютирует на нашем рынке уже в 2020 году.

Также стало известно, что выход нового Nissan Juke отложили. Кроссовер появится не раньше лета 2019 года.