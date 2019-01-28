Минск: Нацбанк готовит меры по дедолларизации экономики

Финансовый регулятор Беларуси готовит конструктивные меры по дедолларизации экономики. Это следует из опубликованного 28 января на сайте Нацбанка РБ доклада заместителя председателя его правления Сергея Калечица.

"К концу этого года и в последующие годы удельный вес кредитов в национальной валюте в совокупной структуре кредитов устойчиво должен быть выше 50%", - отметил он. Для этого ведется работа по внесению изменений в Гражданский и Банковский кодексы, указы главы государства в части исключения использования в расчетах иностранной валюты, а также привязки к ней различных тарифов.

В прошлом году, констатируют экономические обозреватели, на проблему долларизации в РБ обращали внимание как в МВФ, так и в ЕАБР. Сергей Калечиц напомнил, что дедолларизацией экономики предусмотрено, что уже с марта текущего года исключаются расчеты в иностранной валюте между резидентами по корпоративным облигациям, номинированным в иностранной валюте, и по отдельным видам договоров страхования. Также исключается возможность выдачи индивидуальных разрешений Нацбанка на осуществление расчетов в иностранной валюте.

Одновременно действия регулятора будут направлены на формирование новой законодательной базы, предусматривающей снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физических лиц, снятие ограничений на открытие счетов юридическими лицами в иностранных банках, отмену ограничений по срокам репатриации валютной выручки и установление сроков возврата валютной выручки непосредственно во внешнеторговых договорах. Предусмотрено также создание системы валютного мониторинга, сообщает БЕЛТА.