Похититель холста Куинджи найден благодаря системе "Безопасный город"

Стало известно, как сотрудники столичной полиции смогли разыскать подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

По данным источников в правоохранительных органах, 33-летнего Дениса Чуприкова вычислили благодаря системе "Безопасный город". Тысячи камер отслеживают обстановку на многих улицах, у стратегических объектов, станций метро и торговых центров. С этого года в городе внедряется нейросеть - "начинка" камер позволяет распознавать в толпе преступников, находящихся в розыске.

Напомним, что подозреваемый Денис Чуприков был задержан сегодня в Одинцовском районе Подмосковья. Там он спрятал украденный накануне в Третьяковской галерее пейзаж Куинджи "Ай-Петри. Крым". Его рыночная стоимость превышает миллион долларов.