Оперативники не нашли взрывных устройств в учреждениях Красноярска

Проверка не нашла взрывных устройств в учреждениях города Красноярска. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, всего было проверено 45 сообщений о минировании, все они оказались ложными.

"Из них 44 в Красноярске и одно в Минусинске. Идентичные сообщения ранее поступали в иные субъекты Российской Федерации. Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут", - заявила в правительстве.

Напомним, очередная волна сообщений о минировании различных госучреждений прокатилась по регионам Сибири. Анонимные звонки и письма, предупреждающие о якобы заложенных взрывных устройствах, зафиксированы в Новосибирске, Омске, Барнауле, Абакане, Кемерове. Была проведена массовая эвакуация людей. Правоохранители проверяют каждое сообщение. На данный момент ни одно из них не подтвердилось.

Ранее аналогичная рассылка была зафиксирована в регионах Дальнего Востока. Там также сообщения о бомбах не нашли подтверждения.