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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые научились выращивать мини-мозги

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН научились выращивать мини-мозги - церебральные 3D-органоиды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", трехмерные ткани, близкие по  строению к отдельным частям настоящих органов, в институте живут около трех месяцев и вырастают в среднем до пяти миллиметров. При этом развиваются так же, как мозг человеческого эмбриона.

Фото: "Наука в Сибири"
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Культивацией церебральных органоидов в отделе молекулярных механизмов онтогенеза ИЦиГ вместе с коллегами занимается младший научный сотрудник Татьяна Шнайдер. Ученый отмечает, что с церебральными органоидами можно проводить эксперименты из области фантастики: ведь с настоящим мозгом опыты не проведешь, он надежно спрятан в черепной коробке.

В частности, на мини-мозгах изучают формирование таких тяжелых психических расстройств, как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Также эти органоиды оказались полезными в исследованиях механизмов действия вируса Зика, пандемия которого случилась в 2014 году.

На подбор нужных условий для роста мини-мозгов было потрачено несколько месяцев, теперь технология успешно работает.

В ИЦиГ СО РАН мини-мозги начали выращивать, чтобы изучить влияние на развитие головного мозга гена CNTN6, кодирующего белок контактин 6: у некоторых людей с умственной отсталостью ген не работает. Исследователи предполагают, что результат этой "поломки" может проявляться на самой ранней, эмбриональной стадии жизни клеток. Полученные данные предполагается использовать в пренатальном скрининге - тестировании потенциальных проблем со здоровьем у будущего ребенка.

Справка "РГ"

3D-органоиды - условно говоря, это зачатки органов, выращенные из стволовых клеток. Первые органоиды получили в Австрии в 2013 году. С тех пор направление быстро развивается. Ученые уже создали, например, органоиды почек, печени, легких, сетчатки глаза. В России всего несколько мест, где работают с новой технологией, одно из них - новосибирский Академгородок.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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