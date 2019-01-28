Сибирские ученые научились выращивать мини-мозги

В Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН научились выращивать мини-мозги - церебральные 3D-органоиды.

Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", трехмерные ткани, близкие по строению к отдельным частям настоящих органов, в институте живут около трех месяцев и вырастают в среднем до пяти миллиметров. При этом развиваются так же, как мозг человеческого эмбриона.

Культивацией церебральных органоидов в отделе молекулярных механизмов онтогенеза ИЦиГ вместе с коллегами занимается младший научный сотрудник Татьяна Шнайдер. Ученый отмечает, что с церебральными органоидами можно проводить эксперименты из области фантастики: ведь с настоящим мозгом опыты не проведешь, он надежно спрятан в черепной коробке.

В частности, на мини-мозгах изучают формирование таких тяжелых психических расстройств, как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Также эти органоиды оказались полезными в исследованиях механизмов действия вируса Зика, пандемия которого случилась в 2014 году.

На подбор нужных условий для роста мини-мозгов было потрачено несколько месяцев, теперь технология успешно работает.

В ИЦиГ СО РАН мини-мозги начали выращивать, чтобы изучить влияние на развитие головного мозга гена CNTN6, кодирующего белок контактин 6: у некоторых людей с умственной отсталостью ген не работает. Исследователи предполагают, что результат этой "поломки" может проявляться на самой ранней, эмбриональной стадии жизни клеток. Полученные данные предполагается использовать в пренатальном скрининге - тестировании потенциальных проблем со здоровьем у будущего ребенка.

Справка "РГ"

3D-органоиды - условно говоря, это зачатки органов, выращенные из стволовых клеток. Первые органоиды получили в Австрии в 2013 году. С тех пор направление быстро развивается. Ученые уже создали, например, органоиды почек, печени, легких, сетчатки глаза. В России всего несколько мест, где работают с новой технологией, одно из них - новосибирский Академгородок.