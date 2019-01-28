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28.01.2019 17:07
Рубрика: Легковые авто

Renault рассекретила интерьер нового Clio

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault опубликовала изображения интерьера хэтчбека Clio пятого поколения. Детали обновления производитель охарактеризовал так: "Это лучший Clio за все время по нескольким причинам. Он отражает очень сильную, сразу ощутимую внутреннюю революцию".

Дизайнеры отдали приоритет качеству отделки. Приборная панель, панели дверей, подлокотники, контур центральной консоли выполнены из материалов, к которым приятно прикасаться. Рычаг коробки передач стал заметно короче и удобнее.

Фото: Пресс-служба Renault.

Салон нового Clio доступен в восьми цветовых решениях с разными подсветками. "Умная кабина" автомобиля, выполненная согласно идеологии Smart Cockpit, включает мультимедийную систему с 9,3-дюймовым (самым большим у Renault) вертикальным экраном-планшетом. Он слегка повернут к водителю для лучшей читаемости.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Хэтчбек оснащен эргономичными креслами с подголовниками в форме запятой: они теперь не закрывают обзор задним пассажирам. Также Clio получил электронный ручной тормоз и беспроводную зарядку для смартфонов. 

Экстерьер новинки и ее технические характеристики обещают раскрыть 29 января. Ожидается, что обновленный Clio получит новые бензиновые турбированные моторы объемом 1 и 1,3 литра. Также будет доступна версия с 1,5-литровым турбодизельным агрегатом.

Презентация Renault Clio пятого поколения назначена на 5 марта: она пройдет на Женевском автосалоне.

Ранее стало известно, что Renault Logan стал кроссовером, а кроссовер Datsun для России сделают из Duster.

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