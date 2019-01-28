Российский участник "Евровидения" выступит во втором полуфинале

Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение" прошла в Тель-Авиве в понедельник, 28 января.

Согласно ее результатам, российский участник выступит во втором полуфинале, причем в заключительной его половине. В этой же части конкурса свои песни исполнят представители Азербайджана, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии и Хорватии. Чуть раньше выступят артисты из Австрии, Армении, Дании, Ирландии, Молдавии, Румынии, Швейцарии и Швеции.

В первом полуфинале сильнейших выявят среди участников из Австралии, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Греции, Грузии, Испания, Кипра, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Украины, Финляндии, Черногории, Чехии и Эстонии.

Первый полуфинал пройдет 14 мая, второй - 16-го.

Участник от нашей страны пока не назван, но главным претендентом на поездку в Израиль является 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев. Интересно, что, если эта информация окажется верной, то букмекеры поднимут вероятность победы России на "Евровидении" до 30 процентов.