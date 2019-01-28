Саакашвили пообещал сменить власть в Грузии за 72 часа

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство страны мирным путем".

Но есть одно условие. "Активная часть Грузии и оппозиция должны обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране", - заявил одиозный политик, находящийся сейчас в США.

Ранее Саакашвили называл себя "политическим лидером регионального масштаба и самым значимым региональным реформатором".

Напомним, в 2015 году экс-президент Грузии получил гражданство Украины. Весной прошлого года он попытался организовать импичмент Петра Порошенко, но безуспешно. После этого Саакашвили лишили украинского гражданства, а затем выдворили из страны.

В Грузии в отношении политика возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Его, в частности, обвиняют в растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, Тбилисский суд признал Саакашвили виновным в избиении экс-депутата парламента Валерия Гелашвили.