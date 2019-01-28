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28.01.2019 18:34
Рубрика: Общество

У неандертальцев нашли неожиданно мощное оружие

Текст: Денис Передельский
Фото: Annemieke Milks (UCL) Фото: Annemieke Milks (UCL)
Фото: Annemieke Milks (UCL)

Международная команда ученых экспериментальным путем установила, что неандертальцы владели оружием, способным убивать жертву на расстоянии.

Об открытии сообщается на сайте Университетского колледжа Лондона (UCL). Ученые опровергли гипотезу о том, что неандертальцы могли убивать добычу только на очень близком расстоянии. Исследование показало, что они обладали передовыми для своего времени технологиями.

Фото: Dominika Sieczkowska / Centre for Andean Studies of the University of Warsaw in Cusco
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Для анализа были взяты десять деревянных копий возрастом около 300 тысяч лет. Они были найдены в период с 1994 по 1999 годы в Германии вместе с 16 тысячами костей древних животных. Эти копья являются древнейшим полностью сохранившимся оружием, найденным в Европе.

Провести эксперимент помогли профессиональные спортсмены. Для них изготовили точные копии оружия неандертальцев - два копья массой 760 и 800 граммов. Атлеты по очереди бросали их в цель.

Расчеты показали, что энергии при метании такого копья достаточно для того, чтобы поразить жертву на расстоянии до 20 метров. Причем силы удара хватает для убийства некоторых видов животных.

"Появление оружия - технологии, предназначенной для убийства, - это критический, но плохо установленный порог в эволюции человека, - говорит соавтор работы доктор Мэтт Поуп из Института археологии UCL. - Это важный момент в нашей истории. Новое исследование поможет понять, когда именно люди впервые начали убивать на расстоянии".

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