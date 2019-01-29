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Анджелина Джоли определилась со своей следующей ролью

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    29.01.2019, 14:30
Текст:   Олег Усков

Следующей работой американской актрисы, режиссера, многодетной матери, педагога, общественного деятеля и почти бывшей жены Брэда Питта может стать роль в триллере "Те, кто желает мне смерти" (Those Who Wish Me Dead).

Об этом сообщает Deadline, указывая, что переговоры студии с Джоли вышли на финальный отрезок пути.

Фото: youtube.com
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Будущая картина - драматический триллер по одноименному роману Майкла Кориты 2014 года. Ценно: режиссером фильма выступит Тейлор Шеридан, постановщик отменного триллера "Ветреная река", сценарист дилогии "Убийца" и шоураннер тяжеловесного сериала "Йеллоустоун". Второй сезон которого обещан на этот год.

В центре сюжета - четырнадцатилетний подросток из программы по защите свидетелей. Кого может сыграть Энджи - еще не озвучено. Нет сведений и по остальному касту.

Старт съемок намечен на май. Даты премьеры у ленты пока тоже нет.

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