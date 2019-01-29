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29.01.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Эксперты зафиксировали снижение цен на красную икру

Текст: Евгений Гайва

В прошлом году рыбаки получили рекордный улов и аналитики обещали снижение цен на красную икру. Эти ожидания сбылись. За декабрь прошлого года и январь этого красная икра подешевела на полках магазинов почти на восемь процентов, сообщили "Российской газете" представители торговой платформы "Агро24".

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики агрегатора торгов проанализировали данные по крупнейшим торговым сетям по всей стране. Если в декабре 2018 года банку красной икры весом в 95 грамм в среднем можно было купить за 336,6 рубля без скидок, то сейчас - уже по 311 рублей. С учетом скидок приобрести ту же баночку икры можно в среднем за 296,53 рубля.

Фото: iStock
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"Судя по динамике средних розничных цен на красную икру, стоимость продукта начала падать в начале декабря 2018 года и до сих пор снижается", - поясняет директор по развитию партнерской программы "Агро24" Дарья Ивахненко.

Самые низкие цены зарегистрированы на уровне 189,99 - 199,99 рубля за 95 граммов красной икры, добавляет она. Это товары собственных торговых марок магазинов, а также товары по акционным предложениям. В то же время в высоком ценовом сегменте цены варьируются от 450 до 500 рублей за банку.

По данным Минсельхоза, вылов лососевых рыб на 14 января 2019 года составил 675,8 тысячи тонн, на 54,6 процента больше, чем годом раньше, отмечает эксперт. "Такая ситуация вызывает снижение розничных цен. Возможно продолжение этой тенденции", - говорит Дарья Ивахненко.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз
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