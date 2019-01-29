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29.01.2019 15:19
Рубрика: Российский автопром

Легендарные советские "Волги" отправили покорять Европу

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.gorkyclassic.ru Фото: www.gorkyclassic.ru
Фото: www.gorkyclassic.ru

Две советских "Волги-21" примут участие в "Историческом ралли Монте-Карло" - одной из наиболее престижных европейских автогонок на классических автомобилях. Оно пройдет во Франции и Монако в начале февраля.

Накануне обе "Волги", представляющие историческое общество "Горький классик", выехали из Москвы в Реймс, где и будет дан старт гонке. Своим ходом раритетным автомобилям предстоит пройти сначала около 2 700 км, затем 2 500 км в рамках ралли и, наконец, примерно столько же - в обратном направлении.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Оговоримся, что речь идет о серьезно доработанных машинах. Так, их двигатели форсировали до 120 л.с., в кузов встроили силовой каркас безопасности, а салон оборудовали обогревателями, которые позволят комфортно перенести условия европейской зимы. Как сообщается на сайте "Горький классик", в одном из экипажей во Францию отправилась водитель-женщина - Татьяна Елисеева, у которой есть звание мастера спорта международного класса.

В Rallye Monte Carlo Historique принимают участие те же модели автомобилей, какие участвовали в старейшем европейском авторалли в период с 1955 по 1980 год. 21-е "Волги" (наряду с "Москвичами-403") были представлены в Монако в далеком 1964 году. Спустя 55 лет легендарным горьковским автомобилям предстоит состязаться со знаменитыми Lancia Stratos, Porsche 911, Renault Alpine, Jaguar E-Type и другой мировой "классикой".

Всего в гонке примут участие 316 экипажей из 17 стран мира. Если, конечно, все они смогут добраться до стартовой отметки.

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