Минприроды РФ облегчит иностранцам доступ к недрам золота

Месторождения с запасами коренного золота до 200 тонн не будут считаться на территории России участками недр федерального значения. Действующая планка в четыре раза ниже - 50 тонн. Поднять ее необходимо для привлечения иностранных инвесторов в РФ, которые бы занимались разработкой недр, не интересных и слишком затратных для разработки российскими частными компаниями.

Текст законопроекта, разработанного Минприроды, опубликован 29 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 18 февраля.

"Практически все месторождения свыше 50 тонн находятся в распределенном фонде и в большинстве осваиваются (разрабатываются) уже длительное время. Открываемые в настоящее время месторождения полезных ископаемых даже при достаточно крупных совокупных запасах преимущественно небогаты по полезному содержанию благородных металлов в руде и экономически неэффективны в разработке", - говорится в сообщении ведомства.

В условиях, когда иностранная компания может открыть месторождение, правительство имеет право отказать ему в праве разрабатывать такой участок "при возникновении угрозы обороне страны и безопасности государства". Примечательно, что этого ни разу не произошло вне зависимости от объемов запасов, тем не менее процесс получения лицензии из-за такого пункта в законодательстве значительно увеличивается. "В таких условиях Россия проигрывает конкуренцию за иностранные инвестиции, а именно на них приходится основная доля рисковых вложений в поиски и оценку месторождений золота во всем мире", - заключили в Минприроды.

В России в тройку крупнейших добытчиков золота входит канадская компания Kinross, которая работает на территории РФ с 1995 года. Она считается крупнейшим иностранным инвестором в российскую золотодобывающую отрасль. В октябре прошлого года Kinross представила исследование вместе с EY на ежегодном пленарном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, посоветовав поднять "стратегический" порог с 50 тонн. Опрос показал, что 70 процентов компаний в РФ согласны с этим, 90 процентов - готовы работать с иностранными инвесторами.

В таких горнодобывающих странах, как Канада, Бразилия, Чили, Китай и Австралия, "стратегический" порог отсутствует. При этом в случае повышения порога в России с 50 тонн до 200 тонн суммарный эффект на ВВП России на горизонте 2018-2041 годов может составить до 136 миллиардов долларов, рост числа рабочих мест - до 61 тысячи. Значительная доля роста может прийтись на Дальний Восток.