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29.01.2019 18:45
Рубрика: Экономика

Минприроды РФ облегчит иностранцам доступ к недрам золота

Текст: Александра Воздвиженская

Месторождения с запасами коренного золота до 200 тонн не будут считаться на территории России участками недр федерального значения. Действующая планка в четыре раза ниже - 50 тонн. Поднять ее необходимо для привлечения иностранных инвесторов в РФ, которые бы занимались разработкой недр, не интересных и слишком затратных для разработки российскими частными компаниями.

Фото: Сайт компании "Алроса"
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Текст законопроекта, разработанного Минприроды, опубликован 29 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 18 февраля.

"Практически все месторождения свыше 50 тонн находятся в распределенном фонде и в большинстве осваиваются (разрабатываются) уже длительное время. Открываемые в настоящее время месторождения полезных ископаемых даже при достаточно крупных совокупных запасах преимущественно небогаты по полезному содержанию благородных металлов в руде и экономически неэффективны в разработке", - говорится в сообщении ведомства.

В условиях, когда иностранная компания может открыть месторождение, правительство имеет право отказать ему в праве разрабатывать такой участок "при возникновении угрозы обороне страны и безопасности государства". Примечательно, что этого ни разу не произошло вне зависимости от объемов запасов, тем не менее процесс получения лицензии из-за такого пункта в законодательстве значительно увеличивается. "В таких условиях Россия проигрывает конкуренцию за иностранные инвестиции, а именно на них приходится основная доля рисковых вложений в поиски и оценку месторождений золота во всем мире", - заключили в Минприроды.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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В России в тройку крупнейших добытчиков золота входит канадская компания Kinross, которая работает на территории РФ с 1995 года. Она считается крупнейшим иностранным инвестором в российскую золотодобывающую отрасль. В октябре прошлого года Kinross представила исследование вместе с EY на ежегодном пленарном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, посоветовав поднять "стратегический" порог с 50 тонн. Опрос показал, что 70 процентов компаний в РФ согласны с этим, 90 процентов - готовы работать с иностранными инвесторами.

В таких горнодобывающих странах, как Канада, Бразилия, Чили, Китай и Австралия, "стратегический" порог отсутствует. При этом в случае повышения порога в России с 50 тонн до 200 тонн суммарный эффект на ВВП России на горизонте 2018-2041 годов может составить до 136 миллиардов долларов, рост числа рабочих мест - до 61 тысячи. Значительная доля роста может прийтись на Дальний Восток.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды
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