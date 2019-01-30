Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе

A 1937 Bugatti Type 57 Cabriolet and a 1932 Bugatti Type 49 Berline formed the core of the collection. #9News https://t.co/VWIiXtpqz3 — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 29 января 2019 г.

95-летний бельгийский скульптор Август Томассен выставил на продажу три раритетных Bugatti. Автомобили, которые он приобрел в 50-60 годы прошлого века, простояли в его сарае. По оценке экспертов, общая стоимость раритетных авто может превысить миллион долларов.

В автопарке скульптора находятся Bugatti Type 49 Berline 2/4 portes Vanvooren 1932 года выпуска, Bugatti Type 57 Cabriolet par Graber 1937 года и Bugatti Type 40 1929 года. Автомобили оценены в сумму от 100 до 600 тысяч евро. Они выставлены на аукционе Artcurial’s Retromobile.

Август Томассен - давний поклонник легендарной марки. Как уточняет портал Prewarcar, он сам восстановил Bugatti Type 40. Ему очень нравился дизайн автомобиля и технологии, которые применял производитель. На двух других Bugatti Август совершал ежедневные поездки на протяжении многих лет.

Продавать автомобили скульптор отказался даже когда в семье наступили трудные времена. Он поставил их в своей студии, расположенной в сарае, и перекрыл доступ. Но в прошлом году владелец все-таки согласился выставить их на аукцион.

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