Эксперт: за такие деньги у Lada Vesta Sport слишком много альтернатив

АвтоВАЗ назвал стоимость седана Lada Vesta Sport. Продажи новинки, цены на которую начинаются с отметки 1 009 900 рублей, стартуют 31 января. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников считает, что за такие деньги у этой модели АвтоВАЗа слишком много альтернатив.

"Стоимость Lada Vesta Sport в диапазоне 1 009 900 - 1 045 900 рублей - это дорого. Дороже турбированных Skoda Rapid и Polo GT, которые быстрее Lada по всем параметрам. Осенью, когда в Петербурге состоялся презентационный тест-драйв модели, почти все были уверены, что АвтоВАЗ уложит цену до миллиона. Особые оптимисты называли даже стоимость на уровне 899 900 или 944 900 рублей, которая позволила бы сделать неплохой старт продажам. Но российский автогигант, кажется, пожадничал - не стали скидывать даже 10 000 рублей, которые опустили бы стоимость ниже психологического барьера.

На что сделан расчет, знает только руководство АвтоВАЗа. Возможно, есть запросы от фанатов, которые готовы купить машину, несмотря на цену. А возможно в стоимость сразу заложили будущие подорожания, которые позволят не менять цену в течение ближайшего времени. Так или иначе, несмотря на яркую внешность и отличное шасси, за такие деньги у Lada слишком много альтернатив, что неминуемо скажется на продажах", - рассказал эксперт.