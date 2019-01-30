Наталья Осипова, став прима-балериной Королевского балета Великобритании, в родной Москве появляется редко. Поэтому любое ее выступление вызывает ажиотаж. Однако на новой программе "Легкое дыхание" Светлановский зал Московского дома музыки был далеко не полон.

Десять лет назад яркое восхождение Осиповой к профессиональным вершинам спровоцировало настоящий взрыв балетомании. Широкая публика начала штурмовать залы, когда в Лондоне балерину назвали наследницей Плисецкой. Потрясал воображение ее прыжок, буквально покорявший пространство, и невероятные вращения. Но еще больше - смелость и свобода, с которыми она исполняла сложнейшие балетные трюки.

Сегодня Осиповой 32, позади - четырнадцать лет профессиональной карьеры, десятки ролей. Тот почти сиюминутный золотой час, когда, как говорит балетная мудрость, мастерство уже пришло, а прыжок еще не ушел. После долгих поисков своего репертуара балерина осела в Лондоне, где танцует в Королевском балете и работает над собственными программами в театре Sadler s Wells - эпицентре развития европейского современного танца. Ее нынешнее возвращение в Москву оказалось первой полноценной возможностью показать, чему она научилась за семь лет странствий.

В образе брошенной невесты она оказалась и узнаваемо откровенной, и по-новому трагически-тираничной

Двухчастный вечер включил целых три мировые премьеры, но на финал Осипова приберегла "Факаду" Артура Пита - постановку, полюбившуюся Москве, еще когда она была частью программы "Соло для двоих". Этот беспроигрышный спектакль, за пять лет потерявший множество постановочных деталей и обретший новых для балерины партнеров, позволил публике устроить Осиповой овацию - в образе брошенной невесты она оказалась и узнаваемо откровенной, и по-новому трагически-тираничной.

Интересным оказался и Qutb Сиди Ларби Шеркауи. Выдающийся пластический дар этого хореографа, прививающий богатейшую восточную танцевальную традицию к европейской, узнаваем и неповторим даже не в самых удачных работах. Осиповой явно интересно изучать новые возможности тела - его физический вес, смену центра тяжести. Но для непривычного к подобным изыскам глаза этот танец может показаться слишком монотонным - отношения в нем повторяют множество известных любовных треугольников, а отсутствие трюков, этих танцевальных восклицательных знаков, не оставляет публике возможности проснуться от собственного крика "браво".

Этого поиска были лишены постановки Джейсона Киттельбергера (пока он органичнее в роли партнера Осиповой, соответствующего ей пластически и эмоционально) и Мюриэль Танкар. Они использовали экспрессию балерины, ее стремление к выразительности и правдивости, но не дали шанса обнаружить новое ни в своей танцевальной природе, ни в артистической.

Однако опыт Сильви Гиллем, на наших глазах отчеканившей свое имя в истории, и достижения Михаила Барышникова свидетельствуют, что только соучастие в танцевальном прогрессе выносит исполнителя за скобки в бесконечной череде просто выдающихся танцовщиков.

Но тонкий слух на хореографический дар - искусство еще более сложное, чем фуэте. И его надо культивировать и балерине, и зрителям.