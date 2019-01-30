Новости

По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января 18:08
Найден 35000-летний череп современного человека 18:08
Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори 18:05
Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль 18:03
Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 19:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Танцы со знаком вопроса

Наталья Осипова, прима Королевского балета, привезла в Москву свое "Легкое дыхание"
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Наталья Осипова, став прима-балериной Королевского балета Великобритании, в родной Москве появляется редко. Поэтому любое ее выступление вызывает ажиотаж. Однако на новой программе "Легкое дыхание" Светлановский зал Московского дома музыки был далеко не полон.
Балерина из Киргизии стала обладателем гран-при конкурса в России

Десять лет назад яркое восхождение Осиповой к профессиональным вершинам спровоцировало настоящий взрыв балетомании. Широкая публика начала штурмовать залы, когда в Лондоне балерину назвали наследницей Плисецкой. Потрясал воображение ее прыжок, буквально покорявший пространство, и невероятные вращения. Но еще больше - смелость и свобода, с которыми она исполняла сложнейшие балетные трюки.

Сегодня Осиповой 32, позади - четырнадцать лет профессиональной карьеры, десятки ролей. Тот почти сиюминутный золотой час, когда, как говорит балетная мудрость, мастерство уже пришло, а прыжок еще не ушел. После долгих поисков своего репертуара балерина осела в Лондоне, где танцует в Королевском балете и работает над собственными программами в театре Sadler s Wells - эпицентре развития европейского современного танца. Ее нынешнее возвращение в Москву оказалось первой полноценной возможностью показать, чему она научилась за семь лет странствий.

В образе брошенной невесты она оказалась и узнаваемо откровенной, и по-новому трагически-тираничной

Двухчастный вечер включил целых три мировые премьеры, но на финал Осипова приберегла "Факаду" Артура Пита - постановку, полюбившуюся Москве, еще когда она была частью программы "Соло для двоих". Этот беспроигрышный спектакль, за пять лет потерявший множество постановочных деталей и обретший новых для балерины партнеров, позволил публике устроить Осиповой овацию - в образе брошенной невесты она оказалась и узнаваемо откровенной, и по-новому трагически-тираничной.

Интересным оказался и Qutb Сиди Ларби Шеркауи. Выдающийся пластический дар этого хореографа, прививающий богатейшую восточную танцевальную традицию к европейской, узнаваем и неповторим даже не в самых удачных работах. Осиповой явно интересно изучать новые возможности тела - его физический вес, смену центра тяжести. Но для непривычного к подобным изыскам глаза этот танец может показаться слишком монотонным - отношения в нем повторяют множество известных любовных треугольников, а отсутствие трюков, этих танцевальных восклицательных знаков, не оставляет публике возможности проснуться от собственного крика "браво".

В Петербурге снимут фильм о балете во время блокады

Этого поиска были лишены постановки Джейсона Киттельбергера (пока он органичнее в роли партнера Осиповой, соответствующего ей пластически и эмоционально) и Мюриэль Танкар. Они использовали экспрессию балерины, ее стремление к выразительности и правдивости, но не дали шанса обнаружить новое ни в своей танцевальной природе, ни в артистической.

Однако опыт Сильви Гиллем, на наших глазах отчеканившей свое имя в истории, и достижения Михаила Барышникова свидетельствуют, что только соучастие в танцевальном прогрессе выносит исполнителя за скобки в бесконечной череде просто выдающихся танцовщиков.

Но тонкий слух на хореографический дар - искусство еще более сложное, чем фуэте. И его надо культивировать и балерине, и зрителям.

Культура Театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве