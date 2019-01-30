Десять лет назад яркое восхождение Осиповой к профессиональным вершинам спровоцировало настоящий взрыв балетомании. Широкая публика начала штурмовать залы, когда в Лондоне балерину назвали наследницей Плисецкой. Потрясал воображение ее прыжок, буквально покорявший пространство, и невероятные вращения. Но еще больше - смелость и свобода, с которыми она исполняла сложнейшие балетные трюки.
Сегодня Осиповой 32, позади - четырнадцать лет профессиональной карьеры, десятки ролей. Тот почти сиюминутный золотой час, когда, как говорит балетная мудрость, мастерство уже пришло, а прыжок еще не ушел. После долгих поисков своего репертуара балерина осела в Лондоне, где танцует в Королевском балете и работает над собственными программами в театре Sadler s Wells - эпицентре развития европейского современного танца. Ее нынешнее возвращение в Москву оказалось первой полноценной возможностью показать, чему она научилась за семь лет странствий.
Двухчастный вечер включил целых три мировые премьеры, но на финал Осипова приберегла "Факаду" Артура Пита - постановку, полюбившуюся Москве, еще когда она была частью программы "Соло для двоих". Этот беспроигрышный спектакль, за пять лет потерявший множество постановочных деталей и обретший новых для балерины партнеров, позволил публике устроить Осиповой овацию - в образе брошенной невесты она оказалась и узнаваемо откровенной, и по-новому трагически-тираничной.
Интересным оказался и Qutb Сиди Ларби Шеркауи. Выдающийся пластический дар этого хореографа, прививающий богатейшую восточную танцевальную традицию к европейской, узнаваем и неповторим даже не в самых удачных работах. Осиповой явно интересно изучать новые возможности тела - его физический вес, смену центра тяжести. Но для непривычного к подобным изыскам глаза этот танец может показаться слишком монотонным - отношения в нем повторяют множество известных любовных треугольников, а отсутствие трюков, этих танцевальных восклицательных знаков, не оставляет публике возможности проснуться от собственного крика "браво".
Этого поиска были лишены постановки Джейсона Киттельбергера (пока он органичнее в роли партнера Осиповой, соответствующего ей пластически и эмоционально) и Мюриэль Танкар. Они использовали экспрессию балерины, ее стремление к выразительности и правдивости, но не дали шанса обнаружить новое ни в своей танцевальной природе, ни в артистической.
Однако опыт Сильви Гиллем, на наших глазах отчеканившей свое имя в истории, и достижения Михаила Барышникова свидетельствуют, что только соучастие в танцевальном прогрессе выносит исполнителя за скобки в бесконечной череде просто выдающихся танцовщиков.
Но тонкий слух на хореографический дар - искусство еще более сложное, чем фуэте. И его надо культивировать и балерине, и зрителям.