Skoda рассекретила маленький кроссовер Kamiq

Компания Skoda опубликовала первые изображения нового компактного городского кроссовера Kamiq, разработанного для европейского рынка.

Чехи уточнили, что самая яркая особенность SUV - горизонтально разделенные светодиодные фары с расположенными над ними дневными ходовыми огнями. Ранее в автомобилях Skoda подобного не было.

Задние фонари сохранят C-образную форму - это "фирменный знак" компании. Однако их дизайн обновили.

Еще один интересный элемент - широкая решетка радиатора с двойными ребрами.

Новый автомобиль создан на платформе MQB-A0 (на ней же базируется Volkswagen T-Cross и Seat Arona). Технические характеристики Kamiq пока не раскрываются. Но не исключено, что кроссовер получит силовые агрегаты, аналогичные T-Cross, на 95 и 115 л.с.

Премьера автомобиля пройдет на Женевском автосалоне, который пройдет с 5 по 17 марта.

Название нового бюджетного кроссовера Skoda раскрыла несколько дней назад. Также в нынешнем году компания должна представить на российском рынке новый кроссовер Karoq.