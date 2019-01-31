В Махачкале выбрали нового мэра

Мэром Махачкалы по решению депутатов городского собрания стал глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев.

Напомним, должность махачкалинского градоначальника оставалась незанятой с января прошлого года. Руководившего столицей Дагестана около трех лет Мусу Мусаева заподозрили в превышении полномочий. Против чиновника возбудили уголовное дело, и в октябре прошлого года суд приговорил мэра к четырем годам тюрьмы.

Временно исполняющим обязанности был назначен его заместитель Абусупьян Гасанов. Но он продержался на этом посту недолго. Его обвинили в хищении средств из городского бюджета. Пока идет следствие, Гасанов находится под домашним арестом.

После этой череды назначений в декабре прошлого года начала работу конкурсная комиссия по выборам мэра Махачкалы. Заявки на участие в конкурсе подали 40 человек. Все претенденты представили свои программы по развитию города и прошли собеседование.

31 января на сессии депутатам городского собрания на голосование были представлены три кандидата: председатель Кировского районного собрания Махачкалы Эльмира Абиева и заммэра города Абдулмумин Ибрагимов.

Последний снял свою кандидатуру, а за Абиеву проголосовало только три депутата из 42. В итоге большинством голосов на этот пост избран Салман Дадаев.

Справка



Новому градоначальнику 40 лет. Он с отличием окончил Дагестанский государственный университет, долгое время работал на ответственных постах в сфере ЖКХ в различных управах Москвы. В мае 2017 года был назначен главой управы Басманного района.