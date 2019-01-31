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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава района в Зауралье подал в отставку после пожаров с семью погибшими

Глава Юргамышского района Игорь Касатов написал заявление об отставке после двух пожаров, которые произошли на территории района в период с 27 по 29 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

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Напомним, 27 января в деревне Раздольное при пожаре в частном доме погибли трое детей в возрасте восьми, шести и пяти лет. Мать детей сумела выбраться из горящего дома, она госпитализирована. В ночь на 29 января в селе Горохово загорелся еще один частный дом. Пожарные прибыли на место ЧП через три минуты, однако одноэтажное бревенчатое строение было полностью охвачено огнем. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела троих малолетних детей и 37-летней женщины.

По фактам обоих ЧП были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ. Позже следователи возбудили еще одно уголовное дело о халатности (ст 293 УК РФ). В рамках расследования будет дана правовая оценка  действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних.

И вот сегодня глава Юргамышского района, на территории которого и произошли оба ЧП, подал в отставку. В правительстве уточнили, что Игорь Касатов написал заявление по собственному желанию. Обязанности районного главы возложены на его первого заместителя Анатолия Чеснокова.

Происшествия ЧП Пожары Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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