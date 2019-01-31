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Рубрика: Власть

Вступил в силу закон, упраздняющий военные кафедры

Текст: Иван Петров

В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами. Документом несколько ранее существовавших видов вузовской армейской подготовки заменяются на единый вид - военные учебные центры.

Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости

В Минобороны ранее разъясняли, что изменений пугаться не стоит. Число студентов, которые смогут получить воинскую специальность или звание непосредственно в своем институте или университете, благодаря военным учебным центрам не сократится, а напротив, увеличится.

"Ни в одном вузе не сократится военная подготовка студентов, а наоборот, количество вузов, где есть военные кафедры, будет увеличиваться", - пояснял статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В военном ведомстве ранее отмечали, что создание военных учебных центров не несет никакой угрозы и для преподавательского состава военных кафедр. Напротив, объемы военной подготовки возрастут, поэтому никто из преподавателей место работы не потеряет. "Мы ничего не меняем, сохраняем объемы подготовки и существующие ныне программы подготовки. Военную подготовку в гражданских вузах сейчас проходят более 61 тысячи студентов. По подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысячи, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса - 16,5 тысячи. И вот эти пропорции будут сохраняться", - рассказывал замминистра обороны Панков.

По новому закону, годный к военной службе студент в возрасте до 24 лет имеет право заключить с Минобороны договор об обучении в вузе и прохождении военной службы по контракту. При этом обучающийся в центре юноша будет получать из федерального бюджета дополнительную стипендию, размер которой будет зависеть от его успеваемости по военной-образовательной программе.

По окончании института такой студент получит звание "лейтенант" и будет обязан заключить контракт с силовым ведомством, где законом предусмотрена военная служба. В новом законе сказано, что если выпускник гражданского вуза откажется заключить такой контракт, он будет обязан возместить средства, затраченные на его подготовку в военно-учебном центре.

Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны
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