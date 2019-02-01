Орешкин провел встречу со своим белорусским коллегой Крутым

Министр экономического развития России Максим Орешкин провел встречу со своим белорусским визави Дмитрием Крутым, на которой были обсуждены вопросы повестки рабочей группы двух стран по интеграции.

"Уже прошло одно большое заседание российской группы, проводится выработка ряда материалов, консультации с белорусской стороной​​​. Здесь (в Алма-Ате - прим. ред.) мы с Дмитрием Николаевичем Крутым тоже пообщались по вопросам повестки", - сказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что рамках этой рабочей группы есть, в том числе, и вопросы приведения торговой политики к единому знаменателю, их тоже планируется обсуждать.

Глава российского министерства отметил, что они с Крутым ожидают итоги скорой встречи президентов РФ и Беларуси, так как по ее итогам могут получить дополнительные вводные по совместной работе.

"Как вы знаете, на ближайшее время назначена встреча двух лидеров Путина и Лукашенко. Я думаю, на этой встрече тоже будут обсуждаться вопросы, которые влияют на график работы нашей рабочей группы с господином Крутым. Мы ждем встречи двух президентов, по ее итогам могут поступить дополнительные вводные, и уже по этим вводным мы будем вести работу", - сказал Орешкин, передает "Интерфакс".