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Рубрика: В мире

Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами

Текст: Юрий Когалов

Экс-депутат Верховной рады Инна Богословская, претендующая на должность президента Украины, предлагает строить отношения с Россией на основе силы, в частности, угрожая Москве графитовыми бомбами. Об этом она заявила во время дебатов с другим кандидатом на пост главы государства Геннадием Балашовым.

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По ее словам, "Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия", например, графитовых бомб, выводящих из строя электростанции и линии электропередач. "Они не запрещены, и это наш путь", - заявила Богословская.

Также она пообещала закрыть все уголовные дела (их свыше 8 тысяч) и устроить тотальную амнистию боевикам, воевавшим в Донбассе на стороне Киева, и пересмотреть дела тех, кто находится под подозрением, если станет президентом Украины.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, Богословская намерена обязать украинских политиков задекларировать свои бизнес-активы в РФ и усилить экономические санкции в отношении России.

Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На данный момент зарегистрировано уже почти 30 кандидатов, регистрация заканчивается сегодня.

Согласно последним опросам, проведенным социологической группой "Рейтинг", в лидеры президентской гонки на Украине вышел сатирик и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 19 процентов граждан.

С незначительным отрывом за ним следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,2 процента респондентов, на третьем месте идет действующий глава государства Петр Порошенко. За него готовы отдать голоса 15,1 процента граждан, которые придут на выборы.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019 Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
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