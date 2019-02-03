Мадуро увязал вероятность войны в Венесуэле с агрессией США

Перспективы разрастания кризиса в Венесуэле в гражданскую войну зависят от того, насколько агрессивно будут вести себя США. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью испанскому телеканалу LaSexta, фрагменты которого опубликованы в воскресенье.

По его словам, возможность гражданской войны зависит "от безрассудства и агрессии стран Запада" и, в частности, "северной империи". Он сравнил попытки США и их союзников поддержать свержение законных властей Венесуэлы с библейским сюжетом про Давида и Голиафа: "У нас сильные оппоненты и они наносят страшные удары, но и у нас есть свои секреты".

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS не исключил возможности использования американцами военной силы для разрешения ситуации в Венесуэле.

Мадуро отказался принять ультиматум государств Евросоюза, которые пока не признали его оппонента, но потребовали созвать внеочередные выборы в Венесуэле. "Представьте, если бы я сказал ЕС, что у них семь дней на признание независимости Каталонии, а в противном случае мы будем принимать меры", - провел он аналогию, обращаясь к европейским чиновникам.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд союзных им государств признали Гуайдо главой венесуэльского государства. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота.