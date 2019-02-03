Децл собирался инсценировать свою смерть в 35 лет

Известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, скончавшийся сегодня, по сообщениям СМИ, на 36-м году жизни, собирался, по его собственному признанию, инсценировать свою смерть в 35 лет и скрыться от суетливого мира.

Об этом он в 2015 году заявил в интервью воронежскому информационному агентству "Галерея Чижова".

Тогда же он заявил о намерении прожить не менее 450 лет.

"Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой", - так говорил Децл.

Напомним, по предварительным данным, Толмацкий умер от остановки сердца после своего концерта в Ижевске. При этом очевидец рассказал, что незадолго до кончины рэпер чувствовал себя нормально.

СК РФ по Удмуртии проводит проверку по этому факту.