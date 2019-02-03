Страшный момент обрушения дамбы в Бразилии попал на видео

Мировые СМИ распространяют видео начала страшного обрушения дамбы на юге Бразилии, которое произошло 25 января.

Прорыв плотины произошел на железорудном комплексе, управляемом горнодобывающей компанией Vale. В результате погибли не менее 100 человек. Еще 279 пропали без вести. Можно увидеть машины, отчаянно пытающиеся выбраться с места катастрофы при приближении огромного потока грязи.

Волна погребла под собой прилегающие к плотине здания и несколько районов близлежащего города Брумадиньо. В ходе расследования выяснилось, что горнодобывающая кампания знала о технических проблемах на плотине, возникших еще на этапе ее строительства.