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03.02.2019 02:05
Рубрика: В мире

Страшный момент обрушения дамбы в Бразилии попал на видео

Текст: Андрей Васильев

Мировые СМИ распространяют видео начала страшного обрушения дамбы на юге Бразилии, которое произошло 25 января.

Видео: В Бразилии разбросали лепестки роз над местом прорыва дамбы

Прорыв плотины произошел на железорудном комплексе, управляемом горнодобывающей компанией Vale. В результате погибли не менее 100 человек. Еще 279 пропали без вести. Можно увидеть машины, отчаянно пытающиеся выбраться с места катастрофы при приближении огромного потока грязи.

Волна погребла под собой прилегающие к плотине здания и несколько районов близлежащего города Брумадиньо. В ходе расследования выяснилось, что горнодобывающая кампания знала о технических проблемах на плотине, возникших еще на этапе ее строительства.

В мире Южная Америка Бразилия РГ-Видео
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