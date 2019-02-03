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03.02.2019 22:05
Рубрика: В мире

Власти Венесуэлы заявили о готовности расширять экономические связи с РФ

Текст: Игорь Дунаевский

Власти Венесуэлы намерены расширять экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на политический кризис в стране. Об этом в воскресенье на брифинге для российских журналистов заявила вице-президент латиноамериканского государства Делси Родригес.

Фото: REUTERS
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По словам Родригес, она буквально накануне провела встречу с представителями ряда российских компаний, реализующих проекты в Венесуэле, и заверила, что Каракас не только "не собирается сокращать выстроенное сотрудничество, но и намерен расширять его".

Ранее представители венесуэльской оппозиции, которые при поддержке США неконституционным путем добиваются отстранения от власти законного президента Николаса Мадуро, заявляли, что намерены сократить торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд союзных им государств признали Гуайдо главой венесуэльского государства. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота. В Москве действия США и их союзников назвали "курсом на свержение законно избранной власти в Венесуэле".

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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