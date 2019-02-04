Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой

Тела погибших в аварии с автобусом в Калужской области сегодня, 4 февраля, доставят в Ярцево Смоленской области. Похороны большинства погибших намечены на следующий день, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ярцевского района Владимира Маркова.

Шесть семей уже определились с датой похорон - 5 февраля. Родственники еще одной женщины пока не назвали окончальную дату, рассказал глава района. Известно, что похороны пройдут на кладбищах города Ярцево и Ярцевского района.

Напомним, смертельное ДТП произошло 3 февраля на 128 километре автодороги Калуга-Вязьма. Автобус, везший детей из Ярцево в Калугу, перевернулся. В результате аварии погибли семь человек, в том числе три девочки в возрасте от семи до восьми лет. Всего медицинская помощь потребовалась 38 пассажирам.

Семьям погибших по распоряжению главы Смоленской области выплатят по миллиону рублей из резервного фонда администрации региона.

Водитель автобуса и владелец автотранспортного предприятия задержаны. В тот же день полицией и СК РФ были возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг , не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".