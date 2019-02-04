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Рубрика: В мире

Вандалы разрисовали здание консульства Венесуэлы в Гамбурге

Вандалы разрисовали стены здания консульства Венесуэлы в Гамбурге и заклеили его плакатами в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо. "Злоумышленники нанесли надписи, содержащие оскорбления законному президенту Николасу Мадуро", - говорится в официальном заявлении правительства Боливарианской Республики.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
Мадуро увязал вероятность войны в Венесуэле с агрессией США

Пресс-служба кабмина выразила обеспокоенность в связи с произошедшим. "В следующий раз агрессия может быть направлена против любого из дипломатов, которые там работают", - цитирует ТАСС слова руководства страны.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента республики. Произошло это после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее попыткой госпереворота.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире Европа Германия Попытка госпереворота в Венесуэле
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