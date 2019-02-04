Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами

Власти Венесуэлы намерены пересмотреть свои отношения с европейскими странами, признавшими лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом боливарианской республики. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Венесуэлы.

"Правительство пересмотрит двусторонние отношения с этими странами, пока последние не пересмотрят свою позицию и не перестанут поддерживать планы мятежников, вернувшись на путь строгого соблюдения международного права", - отметили в МИД. В ведомстве призвали Европу сохранять сдержанность и дать венесуэльским политическим силам самим разобраться с возникшим кризисом, который Каракас намерен разрешить путем мира и диалога.

Сам президент Николас Мадуро заявил, что отвергает ультиматумы от любой страны. Ответственность за возможные трагические события в случае американской интервенции он возложил на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Испании Педро Санчеса. И в то же время венесуэльский лидер обратился к папе римскому за "помощью в процессе облегчения и расширения диалога".

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд их союзников признали Гуайдо главой венесуэльского государства. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота.

Ряд европейских стран поставили Каракасу ультиматум - либо власти страны объявляют о проведении новых президентских выборов, либо те признают Гуайдо. Мадуро отказался пойти на уступки, в результате сегодня многие члены ЕС признали Гуайдо. Принять совместное заявление помешал категорический отказ Италии.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства. "Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Лавров.