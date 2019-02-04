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Видео: Бри Ларсон обещает "показать парням" в тизере "Капитана Марвел"

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    04.02.2019, 12:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Под девизом "Выше! Дальше! Быстрее!" на YouTube-канале MARVEL Россия представлен дублированный ТВ-спот кинокомикса "Капитан Марвел", показанный на вчерашнем Супербоуле.

Причем в нем титульная героиня в исполнении Бри Ларсон уже не бьет раз за разом с удовольствием коварную старушку, а просто энергично красуется, предварительно проанонсировав, что даст фору парням.

Фото: youtube.com
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Помимо Ларсон, играющей пилота военно-воздушных сил США Кэрол Дэнверс, в "Капитане" снялись Джуд Лоу, Сэмюэл Л.Джексон, Ли Пейс и Бен Мендельсон.

Действие ленты разворачивается в девяностых годах - после того, как ДНК Кэрол смешивается с генами пришельца расы Крии. В результате чего пилот обретает суперсилу, "с которой ей предстоит теперь совладать".

Режиссеры - Анна Боден и Райан Флек (сериалы "Миллиарды", "Большая "Р").

Премьера - 7 марта.

Русский трейлер картины можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось про архимрачный ТВ-спот четвертых, финальных "Мстителей". А также о том, что Бри бросила жениха.

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