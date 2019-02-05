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Рубрика: Легковые авто

Kia покажет новый компактный кроссовер в апреле

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

На автосалоне в Нью-Йорке компания Kia представит новый компактный кроссовер. Как сообщает The Korean Car Blog, этой машиной будет серийная версия Tusker - концепт SUV показали под названием SP в прошлом году в Нью- Дели.

Фото: Пресс-служба Kia
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Новинку построят на одном шасси с Hyundai Creta следующего поколения. С самого начала предполагалось, что выпускаться кроссовер будет только для Индии, но теперь решение изменили - автомобиль точно окажется в США и Южной Корее.

Визуально Tusker будет отличаться от шоу-кара, но не очень сильно. На шпионских фото видно машину с аналогичной высокой поясной линией и квадратными колесными арками. Решетка радиатора получит сотовые вставки.

Другие замеченные отличия - пятиспицевые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, антенна в виде акульего плавника и раздельные задние комбинированные фонари.

Гамма двигателей пока не подтверждена, но можно ожидать 138-сильный 1,4-литровый бензиновый турбированный T-GDI, а также атмосферный двигатель 2,0 литра мощностью 147 л.с. Оба двигателя будут работать в паре с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Мотор 2,0 литра также предложат с новым вариатором iVT. Полного привода не будет - корейцы не хотят, чтобы Tusker конкурировал с Hyundai Kona.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Напомним, ранее в интервью "РГ" управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль рассказал о том, что компания привезет в Россию бюджетный кроссовер в следующем году. Вполне возможно, что им станет именно Tusker.

Также сообщалось, что Kia вывела на тесты таинственный внедорожник. По предварительной информации, это Mohave второго поколения.

#Kia