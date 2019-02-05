Лукашенко провел совещание с экономическим блоком страны

От международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий включены 5 февраля в повестку дня совещания у главы белорусского государства с экономическим блоком страны. На мероприятии, по информации его пресс-службы, рассматриваются вопросы, которые касаются правительства и парламента, госконтроля, администрации президента, других структур управления.

Лукашенко предложил участникам встречи рассмотреть несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. "Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов", - очертил тематику встречи президент.

Кроме того, правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий. В этой связи лидер страны напомнил собравшимся, что "никаких поблажек в этом вопросе быть не должно".

Он упрекнул руководителей отраслей за повторные внесения предложений по предприятиям, "которые ранее не выполнили обещанного". Только после того, в очередной раз предупредил Лукашенко, как руководители подобных предприятий "пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. Провалили обещанное, не вернули деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по долгам", - резонно поставил вопрос белорусский лидер.