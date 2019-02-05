Мадуро предсказал будущее Гуайдо

Николас Мадуро предрек два сценария развития событий вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Президент Венесуэлы напомнил, что 23 февраля будет месяц с тех пор, как Гуайдо в нарушение конституции страны провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Ранее оппозиция потребовала в течение 30 дней созвать внеочередные выборы президента.

Мадуро попытался представить, что произойдет дальше: "До какого срока он продолжит исполнять полномочия виртуально? До 2025 года? (В этот год истечет второй президентский срок Николаса Мадуро - прим. "РГ"). Или до того, как Верховный суд отправит его в тюрьму?".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента.

Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.