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05.02.2019 01:47
Рубрика: Власть

МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AP Photo/Thibault Camus Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AP Photo/Thibault Camus
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AP Photo/Thibault Camus

Российский МИД обратился к посольству Франции за разъяснениями из-за того, что президент страны Эммануэль Макрон заявил о "вмешательстве" российских СМИ в вопросы движения "желтых жилетов". МИД РФ поинтересовался, можно ли рассматривать слова главы Франции как официальную позицию государства.

На юге Франции произошли столкновения между "желтыми жилетами" и полицией

По словам официального представителя министерства иностранных дел России РФ Марии Захаровой, Макрон назвал участников акции "желтые жилеты" "придурками" и обвинил российские СМИ, в частности телеканал RT и Sputnik, в пропагандизме. Он также считает, что "желтые жилеты" якобы получают консультации из-за рубежа, а их активность поддерживают "купленные" аккаунты в соцсетях. Захарова назвала лживыми и бездоказательными данные обвинения, передает RT.

Фото: REUTERS
Французским полицейским разрешили применять спецоружие на митингах

Между тем нападения "желтых жилетов" на представителей СМИ в последнее время участились во Франции и Бельгии. Активисты считают, что журналисты выполняют политический заказ властей по дискредитации протеста против бедности. В прошлом месяце два десятка журналистов французских СМИ, освещающих манифестации "желтых жилетов", устроили в Париже на площади Республики митинг против насилия в их адрес.

Фото: AFP
Раненый Родригес может стать символом "желтых жилетов"

Ранее на встрече с представителями СМИ Макрон выразил недовольство тем, как пресса и телевидение сообщают новости о "желтожилетных" протестах. Главный упрек заключался в том, что СМИ, с точки зрения Макрона, проявляют непростительную "наивность". По мнению французского лидера, журналисты мало внимания уделяют анализу "разных групп" протестующих и, что подчеркнуто особенно, "внешним влияниям", на них оказываемым.

Справка РГ

Движение "желтых жилетов" - спонтанное протестное движение во Франции, появившееся в конце 2018 года. Первоначально причиной данных манифестаций послужило повышение цены на топливо, затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона. Второго февраля состоялся 12-й акт протестов, в котором участвовали почти 59 тысяч человек. Данную акцию акцию "желтожилетные" провели по лозунгом борьбы с полицейским насилием.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция Правительство МИД Акции "желтых жилетов" в Париже
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