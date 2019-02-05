На ярком фоне: новые часовые модели Formula 1 и Carrera от TAG Heuer и звезды стрит-арта Алека Монополи

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer и звезда стрит-арта Алек Монополи вновь объединили свои усилия и разработали две новые часовые модели для линий Formula 1 и Carrera.

Самый яркий декоративный элемент циферблата новых моделей - разбрасывающий денежные купюры банкир Monopi с прикрытым красной банданой лицом. Фоном для изображения служат разноцветные фирменные подписи Алека Монополи - в красном, желтом и голубом цветах. Модель Formula 1 демонстрирует безель с выгравированной 60-минутной шкалой и черный каучуковый ремешок. Черный керамический безель 43-х миллиметрового хронографа Carrera расчерчен тахиметрической шкалой, а задняя крышка модели снабжена сапфировым стеклом, позволяющим наблюдать за работой механизма TAG Heuer Calibre Heuer 01.

Презентация проходила в Лондоне, в районе West End, где расположен флагманский бутик TAG Heuer - в окружении скульптур и картин, созданных Алеком Монополи. Помимо этого, художник прямо на глазах у гостей разрисовал 50 коробок с часами, которые можно было тут же приобрести. Параллельно на вечере был представлен небольшой фильм, в основу которого легла выдуманная история о том, как создавался дизайн циферблата.