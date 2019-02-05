Lada Granta начала 2019 год в статусе бестселлера

АвтоВАЗ рассказал о результатах продаж за первый месяц 2019 года.

Популярность продукции компании в России растет. В январе российский автогигант реализовал на нашем рынке 21 531 автомобиля Lada, что на 2,5% больше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Наибольшим спросом в минувшем месяце пользовались различные кузовные исполнения наиболее доступного семейства Granta. Реализация этой модели выросла сразу на 43,6% и составила 7 630 автомобилей.

"Серебро" в росте продаж у модели Vesta - в январе удалось реализовать 7 078 машин, что на 5,7% больше, чем годом раньше. Хороший прирост продаж демонстрирует также семейство Largus. В январе было продано 2 375 пассажирских универсалов (+4,7%), сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".

Напомним, продажи обновленного семейства Lada Granta начались 1 сентября прошлого года. На выбор предлагается четыре типа кузова: седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Самая доступная версия стоит 434 900 рублей (седан), самая дорогая - 623 800 рублей.

Семейство Lada Vesta состоит из седана, универсала, их кросс-версий, а также битопливной Vesta CNG и "заряженной" Vesta Sport. Продажи последней стартовали 31 января, стоимость новинки лежит в диапазоне от 1 009 900 рублей до 1 045 900 рублей.

Lada Largus доступен в пяти или семиместном исполнениях и в кузове фургоне.

Напомним, Lada Granta лидирует на российском рынке третий месяц подряд. Между тем, самым продаваемым автомобилем по итогам 2018 года стала Lada Vesta - около 108 000 штук, второе место заняла Granta с результатом 106 000 единиц.