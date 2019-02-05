США могут создать на границе с Мексикой "живую стену" из военных

"Живая стена" из военных может появиться на границе США и Мексики. Цель - противодействие нелегалам, которые рассчитывают попасть в Штаты из латиноамериканского государства и, по словам президента Дональда Трампа, надеются "затопить нашу южную границу".
"Мы послали туда дополнительные военные силы. Мы создадим "живую стену", если это будет необходимо", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Эту ситуацию Трамп решил использовать для доказательства необходимости настоящей стены между странами, в чем сомневаются сенаторы-демократы.
"Если бы у нас была реальная стена, то это перестало бы быть для нас событием", - констатировал Трамп, имея в виду поток мигрантов.
Напомним, из-за спора о выделении средств на стену из бюджета в США приостановилась работа администрации. В настоящий момент демократы и республиканцы договорились о возобновлении ее работы до 15 февраля, однако главный вопрос - о выделении 5,7 млрд долларов - пока еще не решен.
Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2019 г.