Жанна Бадоева будет вести новое тревел-шоу на Первом канале

Новость о том, что Жанна Бадоева будет вести новое шоу путешествий на Первом канале , сродни той, когда все узнали, что на "первую кнопку" переходит Елена Летучая.

Если есть те, кому фамилия Бадоева ничего не говорит, расскажем им, что именно она "стояла у истоков" популярной программы о путешествиях "Орел и Решка", вела ее три первых года. И потом еще возвращалась на один сезон. Программа, кстати, обладатель ТЭФИ, появилась у нас на канале "Пятница!". И Бадоева на том же канале вела впоследствии еще несколько проектов.

И вот теперь ее пригласили вести новую программу на Первый канал. Тревел-шоу будет называться "Жизнь других". Премьера состоится 17 февраля в 10:15.

"Жизнь других" - это искренний и эмоциональный рассказ о простых и не очень простых людях из других стран. Рассказ сколь познавательный, столь и веселый", - так анонсирует передачу канал.

Обещано также, что "зрители наконец-то получат ответы на самые жгучие вопросы и узнают о жизни иностранцев всю подноготную". Например, сколько стоит детский сад в Сингапуре и почему там не выводят малышей на прогулку? Как выглядит роддом в Амстердаме и чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей? Сколько зарабатывают гондольеры и где принято хоронить в Венеции?

"Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри, - рассказала Жанна Бадоева. - Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы - найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам".