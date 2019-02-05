Жанна Бадоева будет вести новое тревел-шоу на Первом канале

Новость о том, что Жанна Бадоева будет вести новое шоу путешествий на Первом канале, сродни той, когда все узнали, что на "первую кнопку" переходит Елена Летучая.
Если есть те, кому фамилия Бадоева ничего не говорит, расскажем им, что именно она "стояла у истоков" популярной программы о путешествиях "Орел и Решка", вела ее три первых года. И потом еще возвращалась на один сезон. Программа, кстати, обладатель ТЭФИ, появилась у нас на канале "Пятница!". И Бадоева на том же канале вела впоследствии еще несколько проектов.
И вот теперь ее пригласили вести новую программу на Первый канал. Тревел-шоу будет называться "Жизнь других". Премьера состоится 17 февраля в 10:15.
"Жизнь других" - это искренний и эмоциональный рассказ о простых и не очень простых людях из других стран. Рассказ сколь познавательный, столь и веселый", - так анонсирует передачу канал.
Обещано также, что "зрители наконец-то получат ответы на самые жгучие вопросы и узнают о жизни иностранцев всю подноготную". Например, сколько стоит детский сад в Сингапуре и почему там не выводят малышей на прогулку? Как выглядит роддом в Амстердаме и чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей? Сколько зарабатывают гондольеры и где принято хоронить в Венеции?
"Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри, - рассказала Жанна Бадоева. - Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы - найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам".