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Рубрика: Спорт

Александр Овечкин: Когда-нибудь побьют и мой рекорд

Текст: Данила Жиляев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги. Комментируя свое достижение, он признался, что счастлив, отметив при этом, что когда-то и его рекорд будет побит.

Овечкин в матче регулярного чемпионата с "Ванкувером" (3:2) сделал результативную передачу, которая принесла ему 1180-е очко (644+536) за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошел легендарного соотечественника Сергея Федорова, на счету которого было 1179 баллов. Александр подчеркнул, что такому рекорду предшествовала кропотливая работа.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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"Конечно, это достижение значит для меня очень многое, - приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - К нему привело много тяжелой работы и очень много хоккея. Я горжусь за свою семью. Особенно за папу, который вложил в меня столько собственного времени. Обойти всех наших легенд - это очень круто. Когда только начинаешь играть в хоккей, только приезжаешь в НХЛ - мечтаешь забить хотя бы один или два гола. А теперь понимаешь, что ты №1 во всем русском списке. Потрясающе".

Сам Федоров порадовался за Овечкина и выразил надежду, что Александр в свое время что-то почерпнул от него, когда они играли вместе в "Вашингтоне". Овечкин, в свою очередь, уверен, что Федоров доволен его достижением.

"У нас хорошие отношения, мы друзья. Написал ему на днях: "Мне было приятно играть с тобой, ты легенда, лучший из русских, кто когда-либо играл", - рассказал капитан "Вашингтона". - Думаю, он сейчас доволен и счастлив за меня".

Овечкин признался, что не может сказать, есть ли уже в НХЛ российский игрок, который когда-либо сможет побить достижение Александра. Он философски заметил, что рано или поздно это все равно произойдет.

"Когда Сережа получил это звание, тоже никто не думал, что кто-то сможет его побить. Но время идет, хоккей не останавливается, игроки прибавляют, - констатировал Овечкин. - Понятно, что когда-то и мой рекорд кто-нибудь да побьет. Но пока мне приятно быть лучшим среди лучших".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин
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