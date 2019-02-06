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06.02.2019 18:09
Рубрика: Общество

Жир признали главным двигателем эволюции человека

Текст: Денис Передельский
Фото: Yale University Фото: Yale University
Фото: Yale University

Антропологи из Йельского университета представили результаты нового исследования, доказывающего, что на развитие мозга у человека повлиял вкус жира и соответствующая "диета".

Работа опубликована в журнале Current Anthropology, а коротко она описывается на сайте университета. Считается, что основным толчком к началу эволюции человека стала охота. Наши ранние предки были вынуждены использовать оружие, чтобы добыть мясо.

Однако новое исследование доказывает, что применять примитивные инструменты первые люди стали еще до того, как начали охотиться. Антропологи обратили внимание на ископаемые раздробленные кости животных.

Фото: Nevine El-Aref / AFP
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Фото: Mateusz Popek / Institute of Archeology, Nicolaus Copernicus University
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По их мнению, наши ранние предки ощутили вкус к жиру, а в прошлом году ученые назвали вкус жира шестым вкусом, употребляя в пищу костный мозг. Они извлекали его при помощи камней из костей животных, убитых и съеденных хищниками. Данный аргумент ставит под сомнение широко распространенное мнение о том, что именно употребление мяса было решающим фактором в создании условий для развития человека.

"Наши предки, вероятно, начали приобретать вкус к жиру еще четыре миллиона лет назад, - говорит ведущий автор работы Джессика Томпсон. - Это объясняет, почему мы желаем его и сегодня. Запасы жира в костях туш были огромным резервуаром калорий в условиях "низкокалорийного" растительного ландшафта. Это могло быть тем преимуществом, которое человеку было необходимо для запуска эволюционной цепи".

Ученые обращают внимание и на то, что разница между поеданием мяса и жира на самом деле значительна. Эти продукты отличаются калорийностью и составом. Для развития мозга и начала эволюции ранним предкам человека необходимо было где-то черпать дополнительные калории.

Поедание мяса традиционно связывается с изготовлением острых каменных орудий, в то время как для получения богатого жирами костного мозга требуется всего лишь разбить кость камнем.

Авторы также представляют доказательства того, что добыча костного мозга могла стимулировать не только рост объема мозга, но и стремление выйти за пределы простого разбивания костей камнями.

Иными словами, из расколотых костей люди постепенно научились изготавливать инструменты и оружие для охоты на крупных животных.

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